الرئيس الأمريكي: التوقف عن استقبال المهاجرين يساهم في حماية عمالنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سيصدر مرسوما بوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التوقف عن استقبال المهاجرين سيساهم في حماية العمال.





وأضاف ترامب، خلال اجتماع خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، أن البلاد تسعى لإنقاذ العمال المتضررين من فيروس كورونا.





ودعا مجلس النواب الأمريكي على الإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة.





وأشار إلى أنه اجتمع مع حاكم نيويورك وبحثا سبل زيادة فحوصات فيروس كورونا.





وتجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الـ800 ألف حالة.





وذكرت وكالة "رويترز"، أن عدد مصابي فيروس كورونا بالولايات المتحدة تضاعف في أسبوعين متجاوزا 800 ألف.





وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%.





وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والوفيات الناجمة عنه أيضا.





ورغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح.





وأصاب فيروس كورونا حتى الآن أكثر من مليوني ونصف المليون مصاب، فضلا عن وفاة ما يزيد عن 177 ألف حالة.