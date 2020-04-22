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توك شو

شيكو: «اللعبة» مكنش هيكون مسلسل.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:41 ص
شيكو
شيكو
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هاني حسين
قال الفنان شيكو، إن مسلسل اللعبة الذي يعرض حاليا على شاشة " إم بي سي مصر"، لم يكن مقررا له ان يكون مسلسلا، ولكنه كان فكرة فيلم.

وأضاف شيكو في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  كان لدينا مسلسل اخر وكتبنا 6 حلقات فيه ولم يتم استكماله".

وعرض الإعلامي شريف عامر، مقطع فيديو يظهر خضوع كل من الفنان شيكو وهشام ماجد للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرورونا قبل دخول الاستدويو.

وظهر شيكو وهشام ماجد، في الفيديو، أثناء مرورهما بكابينة التطهير والتعقيم قبل دخول الاستوديو كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويكشف هشام ماجد وشيكو عن كواليس مسلسل "اللعبة" الذي بدأت قناة "إم بي سي مصر" في عرض أولى حلقاته اليوم.
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