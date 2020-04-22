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حوادث

ضبط 117 مخالفة غلق محال في مواعيد الحظر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:56 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 802 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 201 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

كما تم ضبط (117) مخالفة عدم غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، خلال فترة حظر التجول.

جاء ذلك فى إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".

وتوجه وزارة الداخلية، الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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