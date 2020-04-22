صحة الغربية تعلن تحول 14 حالة كورونا من إيجابي إلى سلبي

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم، عن تحسن 14 حالة وتحويلها من إيجابي الى سلبي وخروج 3 حالات باكر عقب التأكد من سلبيه نتائج التحاليل وإجراء الفحوصات اللازمة بالمدينة الجامعية بطنطا.





وأكد وكيل الصحة أنه سيتم أخذ آخر عينة إلى 11 حالة وبعد ظهور نتائج تحاليل خلال 48 ساعة من الآن يقرر الأطباء خروجهم من العزل الصحي إلى منازلهم.



