صحة الغربية تعلن تحول 14 حالة كورونا من إيجابي إلى سلبي

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم، عن تحسن 14 حالة وتحويلها من إيجابي الى سلبي وخروج 3 حالات باكر عقب التأكد من سلبيه نتائج التحاليل وإجراء الفحوصات اللازمة بالمدينة الجامعية بطنطا.
وأكد وكيل الصحة أنه سيتم أخذ آخر عينة إلى 11 حالة وبعد ظهور نتائج تحاليل خلال 48 ساعة من الآن يقرر الأطباء خروجهم من العزل الصحي إلى منازلهم.
جاء ذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا والالتزام بالتدابير الاحترازية ومساعدة الجهات التنفيذيه والأمنيه لمكافحة انتشار الفيروس وبقوة سواعد الطواقم الطبية وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه متمنين لكل مصابي فيروس كورونا الشفاء العاجل .