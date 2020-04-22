انتصار جديد على كورونا.. خروج 7 حالات من مستشفى أسوان التخصصى للعزل

وتتواصل انتصارات المواطنين على فيروس كورونا المستجد حيث شهدت مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي خروج 7 حالات جديدة بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس وذلك بعد تحويل نتيجة تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.





وغادر المتعافين مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، فيما يتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى دار الضيافة التابعة لجامعة أسوان والتى سيتم نقل المرضى بها إلى المدينة الشبابية.





وقد بدأ نقل الحالات التى كانت متواجدة فى دار الضيافة بطريق مطار أسوان إلى المدينة الشبابية بواقع 27 حالة تقريبًا، بالإضافة إلى استقبال الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا، ولكن تعد أكثر استقرارًا عن الحالات المتأخرة والتى تظهر عليها أعراض المرض حيث أن مستشفى الصداقة التخصصى لا زالت تستقبل حالات كورونا وتتعامل مع المرضى الأكثر خطورة.





فيما قال فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن المدينة الشبابية مجهزة بالكامل، وتضم نحو 300 سرير ولكن مع حالات العزل سيتم تخصيص 4 أسرة فقط فى الغرفة الواحدة بدلًا من 10 ، كما أن الغرفة مجهزة بالكامل من تكييف وتلفاز، بالإضافة إلى وجود غرف خاصة بالإشراف ومزودة بحمام داخلى، بجانب وجود مطعم وصالة كبيرة وشاشات تليفزيونية وحمامات وغير ذلك داخل المدينة الشبابية والتى تم الانتهاء من تطويرها وافتتاحها مؤخرًا.





بينما أشار الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان بأن الحالات التى خرجت أجريت لهم العينات النهائية للتحاليل والتى تحولت من إيجابية إلى سلبية وبعد تأكد تعافيهم تماما من "كورونا" خرجوا من مستشفى العزل.





وأوضح مصطفى أبو المجد بأن الحالات التى خرجت بعضهم كان بمستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة والبعض الآخر بدار الضيافة التابعة لجامعة أسوان بطريق مطار أسوان.





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