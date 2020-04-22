ضبط 4 أطنان مستلزمات إنتاج مواد غذائية فاسدة في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى .





وأسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (4,375طن مستلزمات إنتاج "ذرة صفراء ، زيت طعام ، سميد ، حلوى جافة ، مكسبات طعم") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وإنتاجه كمية قدرها (16800 عبوة "مقرمشات") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية ( منتج نهائى . تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.





واتخذت الإجراءات القانونية.





جاء ذلك؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.





كما يأتي اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.