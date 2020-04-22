أحمد السيد: مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي كانت ترعب مانويل جوزيه.. فيديو

كشف أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، أن مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأحمر كان يغضب قبل مباريات الاسماعيلي وتحديدًا في الاسماعيلية وكانت تمثل "عقدة" له بسبب الأجواء .





وأضاف "السيد" في تصريحاته عبر فضائية أون تايم سبورت، أن جوزيه كان متفوقًا علي الإسماعيلي في معظم المباريات التي واجهناها.





وأشار إلى أنه على الرغم من تفوق جوزيه، لكن هناك احدي المباريات غادرنا بعدها الاسماعيلية في مدرعة، وهو ما اغضبه.





وأوضح "السيد" أن عماد متعب أفضل مهاجم شاهده في الملاعب، وأنه أفضل من يتوقع الكرة وإحراز الأهداف.