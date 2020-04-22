وكيل البرلمان: وجدنا إصرارًا كبيرًا من النواب على حضور جلسة الثلاثاء.. فيديو

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، إن جلسة اليوم بعد تعليق جلسات المجلس شهدنا بها أشياء جديدة ومنها وجود مسافات بين كل نائب والاخر للحفاظ علي الجميع .





وأضاف وكيل مجلس النواب خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور، أنه كان هناك إصرار كبير من النواب علي حضور جلسة الثلاثاء، وذلك لان الموضوعات التي تمت مناقشتها كانت في غاية الأهمية .





وأوضح سليمان وهدان، أن رئيس الجمهورية اليوم وجه بإضافة الـ5 علاوات وهي مشكلة متداولة في المحاكم منذ 15 عامًا وقيمتها 37 مليارًا ولكن هذا حقهم.





وتابع وكيل مجلس النواب ، أن ما حدث هو رسالة إلى الشباب الموظفين انهم يأخذوا حقوقهم ويجب عليهم أن يعطوا العمل حقه.



