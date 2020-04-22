حسن شحاتة يؤيد إيقاف النشاط الرياضي بسبب كورونا.. فيديو

أكد حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن الظروف الحالية لا تساعد على عودة النشاط أو التجمعات بشكل عام. التجمعات





وقال شحاتة خلال مداخلته في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "السلامة العامة أهم من أي شيء خلال الفترة الجارية لعبور هذه الكبوة".





وأوضح أنه يؤيد توقف النشاط الرياضي لحين الانتهاء من ازمة كورونا حرصا على سلامة الجميع.





وأشار إلى أنه تعلم من محمود الجوهري وعبده صالح الوحش في مجال التدريب .





وأعلن مجلس الوزراء منذ فترة عن توقف النشاط الرياضي في مصر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.