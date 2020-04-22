ضبط 2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين في الجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة إمبابة (بمحافظة الجيزة) لحيازته كمية قدرها (1,900طن "دقيق فاخر ، مكرونة ، أرز أبيض" ، 545 عبوة زيت طعام ) معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.





واتخذت الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.





كما يأتي اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.