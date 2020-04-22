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منوعات

أب ينتقم من طليقته بقتل ابنته

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
نزعت الرحمة من قلب أب وزوجته الثانية حيث اتفقا الثنائي على قتل ابنته التي تبلغ الـ 12 من عمرها، ولم يكتفيا بذلك فحسب؛ بل هاتَفَ الشرطة وأبلغهما أن ابنته سقطت من أعلى شجرة.

انفصل الأب عن أم الطفلة، ومن وقتها وتتعرض الطفلة وأخواتها للضرب المستمر والمبرح على يد الأب وزوجته الثانية، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وفي ليلة، اشتد الأب في ضربه للطفلة "رغد"، على الرأس والأماكن المتفرقة بالجسد حتى أدى ذلك إلى فقدان الطفلة لوعيها، وتم نقلها إلى المستشفى ولكنها كانت فارقت الحياة.

وأوضح المستشفى في تقريره، أن الطفلة  كانت تعاني من نزيف داخلي بالمخ توفيت على أثره، ولكن الأب أخفى الحقيقة عن الشرطة، وادعى أن ابنته سقطت من أعلى الشجرة.

وبعد إجراء الشرطة السورية للتحريات؛ تبين أن الاب وزوجته هما من ارتكبا الجريمة في حق الطفلة، وتم القبض عليهما واعترافا الثنائي بجريمتهما وقال الاب أنه يقوم بذلك انتقامًا من طليقته.
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