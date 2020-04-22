«اشمعنى خدت بالك من البوس بس».. نبيل الحلفاوي يبرر لأحد متابعيه مشاهد القبلات في السينما

تلقى الفنان نبيل الحلفاوي سؤالا عبر "تويتر" عن أنه إذا قام أشخاص بفعل منافٍ للآداب العامة كالقبلات في الشارع؛ ستتم محاسبته، في حين أن الفنانين يفعلون هذا، والناس تعتبرهم نجوما وتطاردهم.





وأجاب الحلفاوي قائلا: "زي بالظبط لما واحد يِسِبّ حضرة النبي، أو يزدري الدين في الشارع؛ هيتحبس ، لكن لما ممثل يؤدي دور كافر في فيلم ديني، مش هيتحبس، أو لما واحد يضرب حد في الشارع؛ يتمسك، لكن في فيلم هيتصوروا معاه. لكن اشمعنى خدت بالك من البوس بس؟! هه.. اشمعنى؟".



