حسن شحاتة: كنا متأهلين لكأس العالم في 2010 بس اتضحك علينا.. فيديو

أشاد حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، بالمستوى الذي ظهر عليه منتخبنا الوطني ببطولة كأس القارات 2009، خاصة أمام البرازيل.





وقال "شحاتة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "كنت أطالب اللاعبين بتقديم كرة مميزة وجميلة في كأس القارات؛ لإسعاد الجمهور، وبالفعل نفذوا التعليمات وظهروا بشكل مميز أمام البرازيل في البطولة".





، ولكن كنا نتفوق عليهم بهدف، فكيف لنا أن نخوض مباراة فاصلة معهم؟!". وعن عدم صعود مصر إلى كأس العالم 2010 قال : "كنا متأهلين، ولكن اتضحك علينا، تساوينا مع الجزائر في عدد النقاط





وعن المباراة الفاصلة قال: كنت أرغب في مواجهة الجزائر بالإمارات ولكن الكاف رفض لانها دولة آسيوية.





واختتم كلماته عن المدربين الابرز في مصر قائلا : حلمي طولان وطلعت يوسف.



