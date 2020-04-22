وكيل مجلس النواب: المناخ في مصر مهيأ للاستثمار بعد كورونا.. فيديو

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، إن البنك الدولي والمؤسسات الدولية تشيد بان مصر على مستوى منطقة الشرق الاوسط هي التي ستحقق النمو مستقبلا .





وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن مصر بها المناخ مهيأ للاستثمار بعد كورونا، كما ان سيناء يحدث بها حركة كبيرة من التنمية.





وأوضح سليمان وهدان، أنه تم توجيه أكبر موازنة الي سيناء في هذه المرحلة؛ وهذا لان لها اهمية خاصة، وتقدير كبير جدا .





وأشار وكيل مجلس النواب ، الى ان الانفاق التي قمنا بعملها بهدف توصيل الدلتا بسيناء لاستكمال حركة التنمية، نستكمل تلك الجهود من خلال عمل البنية التحتية الأساسية في أرض الفيروز الآن .





وأكمل سليمان وهدان، أنه في ظل الظروف الحالية؛ سيكون للزراعة دور مهم جدا في ان يكون لمصر دور كبير جدا في الاقتصاد .



