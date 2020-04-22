بعد 43 عامًا من الانتظار.. تنجب توأمها في عامها الـ 63

غريزة الأمومة تدفع كل سيدة لتتمني من الله أن يرزقها بطفل لتشبع تلك الغريزة التي زرعها الله بها، فإن فرحة الطفل الأول بالنسبة للأم لا توصف بكلمات فهي سعادة ودفء يغمر قلبها ولكن لظروف مختلفة تحرم سيدات من ذلك الإحساس ويعشن عمرهن يتمنين فقط.





وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، أن سيدة نيجيرية بالغة من العمر 63 عامًا كتبت أنها على استعداد أن تموت اليوم بعد أن رزقها الله بتوأميها في هذا العمر بعد قطع الأمل بداخلها .





بعد 43 عامًا من الزواج، وعشرات العمليات المجهرية في سبيل إنجاب طفل، فشلت كل المحاولات وقررت السيدة الاستسلام ليـأسها وأكملت حياتها مع زوجها دون أطفال ولكن شعور الأمومة كان كالسكين الحاد الذي يغرز في قلبها.





لم تصدق السيدة عندما أبلغها الطبيب أن في رحمها طفلين ليس طفلاً واحدًا، وعبرت عن سعادتها قائلة: "شعرت لوهلة أنني أحلم أو زوجي اتفق مع الطبيب على ذلك المقلب، إلا أنني بعد أسابيع قليلة تأكدت وكانت فرحتي لا توصف".