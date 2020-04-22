ترامب عن أنباء تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية: أتمنى أن يكون بخير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بخير.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يعرف صحة التقارير، وأنه يتمتع بعلاقة صداقة جيدة مع الزعيم الكوري، متمنيًا أن يكون بخير وفي حظ سعيد، مشيرًا إلى أن الأمر غير مؤكد.





يأتي ذلك بعد تقارير أمريكية عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد إجراء عملية جراحية.





وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر استخباراتية قولها إن هناك مخاوف حول خطورة الوضع الصحي للزعيم كيم جونج أون.



