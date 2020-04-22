AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب عن أنباء تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية: أتمنى أن يكون بخير

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:11 ص
ترامب - كيم جونج
ترامب - كيم جونج اون
Advertisements
قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بخير.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يعرف صحة التقارير، وأنه يتمتع بعلاقة صداقة جيدة مع الزعيم الكوري، متمنيًا أن يكون بخير وفي حظ سعيد، مشيرًا إلى أن الأمر غير مؤكد. 

يأتي ذلك بعد تقارير أمريكية عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد إجراء عملية جراحية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر استخباراتية قولها إن هناك مخاوف حول خطورة الوضع الصحي للزعيم كيم جونج أون.

بينما تقول تقارير من كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري كيم جونج أون أجرى عملية جراحية في 12 أبريل الجاري، حيث يتلقى العلاج حالياً في مقاطعة هيانجسان بعد خضوعه للجراحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عزلها بسبب فشل قمة ترامب.. ما سر تعيين شقيقة زعيم كوريا الشمالية في منصب جديد؟

كوريا الجنوبية تشكك في تقارير أمريكا عن تدهور حالة كيم جونج أون

مكتب رئيس كوريا الجنوبية: لا تأكيد على تدهور حالة كيم أون

زعيم كوريا الشمالية في حالة صحية حرجة.. تفاصيل

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

القصة الكاملة لحقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية دماغيًا

ترشيحاتنا

هل يمكن الإصابة بـ كورونا من الكلاب أو القطط؟.. خبير طبي يجيب

مستشار المفتي: الخوف من المرض لا يبيح الإفطار.. وكفارته 10 جنيهات

أخبار الفن..هجوم كبير على فيفي عبده بعد «خلي بالك من فيفي».. تفاصيل أزمة منة فضالي

تقليد وفبركة.. هجوم كبير على فيفي عبده بعد «خلي بالك من فيفي»

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة

بالكمامة.. يسرا اللوزي تعلن عن مرضها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 6 أعراض تنذرك بنقص فيتامين د بالجسم

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم