بسنت علي عبد الخالق تروي تفاصيل أول أغنية كارتون عن الحجر الصحي.. فيديو

قالت بسنت علي عبد الخالق، مخرجة رسوم متحركة، إنها تعتز بوالدها دائما، وتحب ان يكتب اسمه بعد اسمها في جميع أعمالها.

وأضافت بسنت علي عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الاولي"، أنها أرادت ان تفعل شيئا ايجابيا في هذه المرحلة لكي تفيد المجتمع بها.

مخرجة الرسوم المتحركة, أكدت أنها قالت للمؤلف علاء ابراهيم، انها تريد عمل شيء ايجابي لكي يفيد المواطنين في تلك الفترة، فاقترح عليها عمل أغنية كارتون عن الحجر الصحي.

وأوضحت بسنت علي عيد الخالق, أن الاغنية عبارة عن ان هناك أم مصابة بفيروس كورونا وتتواجد داخل الحجر الصحي وتتحدث مع أطفالها من خلال الهاتف.

وأشارت إلي أن المناعة شئ هام جدا في القضاء علي فيروس كورونا، وان فكرة الاغنية جاءت؛ حتي يتم دعم مصابي فيروس كورونا لكي يتغلبوا عليه.