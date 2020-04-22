حسن شحاتة: أرحب بتدريب منتخب الإمارات.. فيديو

أكد حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، أنه لم يتلقَّ أي اتصال بشأن تدريب منتخب الإمارات.





شحاتة ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لم يتواصل معي أحد من مسئولي الإمارات لتدريب منتخبهم، ودائما ما أؤيد تدريب المنتخبات من قبل مدرب وطني". وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لم يتواصل معي أحد من مسئولي الإمارات لتدريب منتخبهم، ودائما ما أؤيد تدريب المنتخبات من قبل مدرب وطني".





وأكد: إذا وصل لي عرض لتدريب منتخب الإمارات؛ سأوافق.





وانتقل في حديثه، إلى بعض لاعبي المنتخب المصري قائلا: طارق حامد مميز وطالبته كثيرا بتطوير مستواه، ولكنه يختلف كليًا عن محمد شوقي.



