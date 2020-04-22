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أخبار البلد

رحلة طيران استثنائية تغادر إلى السعودية اليوم لإعادة المصريين العالقين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:56 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي

تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء رحلة استثنائية تسيرها الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلى مدينة الرياض؛ لإعادة المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن تغادر رحلة مصر للطيران، مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، متجهة إلى الرياض، لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المنتظر أن تعود إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.


وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.


وتأتي قائمة الدول التي ستتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".


وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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