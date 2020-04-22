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منوعات

واقعة مضحكة.. سطو مسلح لسرقة فراخ وبيض من محل لبيع الدجاج.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:53 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعودنا أن نسمع عن حوادث سرقات لبنوك أو قصور؛ نظرا لما تحتويه من أشياء ثمينة وفخمة أو نقود كثيرة، إلا أن تلك الجريمة  التي سنسردها قد تبدو مضحكة بعض الشيء. 

تعرض متجر لبيع منتجات الدجاج، لسطو مسلح من ملثمين، في وضح النهار، ونهبوا محتوياته من دجاج و بيض وأموال في الخزينة، بحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية . 
ويظهر في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة المثبتة في متجر بيع الدجاج ، أن عصابة مسلحة مكونة من 6 أشخاص اقتحموا المتجر في ساعات الظهيرة وطردوا المواطنين وسرقوا جميع منتجات الدجاج. 

وعلَّق مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي على ذلك الفيديو ساخرين من اللصوص.

وقالوا إنه "حادث سرقة غريب من نوعه و لا يمكن تصديقه" ولكن الفيديو هو خير دليل . 



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