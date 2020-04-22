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محافظات

حزب المؤتمر في الشرقية يواصل جولاته لمناقشة الأوضاع السياسية في المحافظة.. صور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:18 ص
حزب المؤتمر يواصل
حزب المؤتمر يواصل جولاته بالشرقية
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أحمد النشوقي ـ محمد الطحاوي
واصل نواب رئيس حزب المؤتمر بإشراف الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب جولاتهم على أمانات المحافظات والمراكز لمتابعة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.

حيث استقبل محمود أمين جادو، أمين مساعد الحزب بالشرقية، وأمين الحزب بمركز منيا القمح السيد محمود عبد العزيز، نائب رئيس الحزب بالقاهرة، واللواء أشرف جيرة، نائب رئيس الحزب وجهاد سيف، نائب رئيس الحزب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أحمد خالد نائب رئيس الحزب، ومحمد مليجي، نائب رئيس الحزب.

وعرض محمود أمين خطة أمانة حزب المؤتمر بمنيا القمح خلال الفترة القادمة، والتي تناولت عدد من المحاور، أهمها كيفية مواصلة أمانة الحزب في تدعيم جيش مصر الأبيض بعدد من المطهرات والكمامات لمواصلة عملهم الدؤوب من أجل الحفاظ على حياة الشعب المصري. 

وتناول اللقاء أيضا تفعيل دور المرأة المعيلة في قرى المركز، وكيفية مواجهة الأزمات التي تتعرض لها المرأة في الظروف الحياتية، بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة لاستهداف وتلبيه احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم.
حزب المؤتمر في الشرقية يواصل جولاته لمناقشة الأوضاع السياسية في المحافظة.. صور
حزب المؤتمر في الشرقية يواصل جولاته لمناقشة الأوضاع السياسية في المحافظة.. صور
حزب المؤتمر في الشرقية يواصل جولاته لمناقشة الأوضاع السياسية في المحافظة.. صور
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