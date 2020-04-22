اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: 9 أيام متوسط عزل المصابين.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إن بعض المصابين بـ فيروس كورونا يرفضون الذهاب إلى المستشفى كي لا يعرف بأنهم مصابين بفيروس كورونا، والتأخر في تلقي الرعاية الصحية يؤدي إلى وفاة عدد كبير من الحالات الحرجة.





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن متوسط العزل في مصر لمصابي كورونا 9 أيام او 5 أيام وهذا يعتمد على موعد تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا.





وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه لا يوجد دواء في العالم تم طرحه، إلا وتم التعرف على فعاليته في مصر.





واستطرد حسام حسني:" نتمنى أن ينخفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، ولكن هناك بعض التهاون الفردي من بعض المواطنين، لذا يجب البقاء في المنازل قدر المستطاع ".





وأكمل حسام حسني: "فيروس كورونا ليس مرضا فتاكا ولكنه سريع الانتشار والمصاب الواحد قد يصيب 3 أفراد، ويجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة".





ولفت حسام حسني: "معدلات الإصابة في مصر جيدة وليست مرتفعة، والوفيات في مصر معظمها من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتأخر في طلب الرعاية الصحية".