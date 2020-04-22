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رياضة

عمرو بركات: الأهلي أدخلني في صفقة ياسر إبراهيم بطريقة غير لائقة.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:59 ص
عمرو بركات
عمرو بركات
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ياسمين تيسير
أكد عمرو بركات، لاعب الجونة، أن فريقه الحالي سيساعده في العودة لمستواه الطبيعي.

وقال بركات خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الجونة نادٍ احترافي، وسيساعدني على العودة لمستواي المعتاد".

وأشار إلى أنه لم يحصل على الفرصة الكاملة مع الأهلي رغم أنه قدّم أداءً جيدًا، متابعا: كنت أتمنى التواجد بشكل أكبر مع الفريق".

وأضاف: "كنت أتحدث مع البدري عن عدم المشاركة وكان يعدني ولكن الأمر لم يكن، آخر فترة دي الأمور لم تكن جيدة نهائيًا".

واختتم تصريحات: "الأهلي أدخلني في صفقة ياسر ابراهيم بطريقة غير لائقة، والوضع في سموحة كان صعبة جدا والفريق لم يساعدنا على التألق".
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