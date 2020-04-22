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رياضة

مدرب وادي دجلة السابق: نظرية «خير وسيلة للدفاع هي الهجوم» سلاحي في الملعب.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:22 ص
تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
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عمرو ابوبكر
كشف تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لفريق كرة القدم نادي وادي دجلة، عن طريقة تدريبه مع الفريق خلال فترة توليه المهمة. 

وقال "جونياس" خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن طريقة تدريبية واحدة في كافة الفرق التي تولى تدريبها خلال الفترة الماضية، ولم يعمل على تغييرها نهائيًا طوال مسيرته التدريبية، موضحا أن تلك هي الطريقة التي يحب مشاهدة المباريات بها ومشاهدة فريقه بها. 

وأضاف "جونياس"، أنه كلما استحوذت على الكرة وضغطت على المنافس لن تتلقى أهدافا أكثر في تلك الفترة، فاللعب بنظرية خير وسيلة للدفاع هي الهجوم؛ هي سلاحه في الملعب.

وأردف أنه كان يريد الاستمرار في تدريب نادي وادي دجلة خلال الفترة المقبلة ولكن هذا هو الوضع، مضيفا أنه متقبل تماما قرارات رئيس وادي دجلة. 

وأوضح أنه سعيد بردود فعل الناس حول طريقه لعبه، ولكن كانت هناك بعض الأخطاء في الملعب التي حاول تصحيحها، ولكنه فشل في ذلك لأسباب عديدة رافضا الكشف عنها. 
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