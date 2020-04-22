مدرب وادي دجلة السابق: نظرية «خير وسيلة للدفاع هي الهجوم» سلاحي في الملعب.. فيديو

كشف تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لفريق كرة القدم نادي وادي دجلة، عن طريقة تدريبه مع الفريق خلال فترة توليه المهمة.





وقال "جونياس" خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن طريقة تدريبية واحدة في كافة الفرق التي تولى تدريبها خلال الفترة الماضية، ولم يعمل على تغييرها نهائيًا طوال مسيرته التدريبية، موضحا أن تلك هي الطريقة التي يحب مشاهدة المباريات بها ومشاهدة فريقه بها.





وأضاف "جونياس"، أنه كلما استحوذت على الكرة وضغطت على المنافس لن تتلقى أهدافا أكثر في تلك الفترة، فاللعب بنظرية خير وسيلة للدفاع هي الهجوم؛ هي سلاحه في الملعب.





وأردف أنه كان يريد الاستمرار في تدريب نادي وادي دجلة خلال الفترة المقبلة ولكن هذا هو الوضع، مضيفا أنه متقبل تماما قرارات رئيس وادي دجلة.



