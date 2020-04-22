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فن

في ذكرى عيد ميلاد عباس فارس.. قصة خطف ابنه لزوجة «الدنجوان» رشدي أباظة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
ولد عباس فارس في حي المغربلين يوم 22 من شهر أبريل من عام 1902، وتمتع بنبرة صوت قوية، وبطريقة معبرة ذات طابع مميز في الأداء، عشق التمثيل وانضم لإحدى فرق الهواة وقام بأداء منفرد في دور "شقاء الابناء".

كان عباس واحدا من رواد المسرح والسينما، حيث شارك وهو صبي في إحدى فرق الهواة، ثم جاءت مرحلة الاحتراف، لينضم إلى فرقة جورج أبيض المسرحية، والذي أسند إليه عدة أدوار في مسرحيات "ماكبث" و"عطيل" و"اوديب ملكا"، ثم تنقل بعد ذلك بين فرق مسرحية أخرى منها فرقة الريحاني.

شارك في "أوبريت العشرة الطيبة" من تلحين سيد درويش ،ثم عمل بفرقة عكاشة وفرقة مصر ثم الفرقة القومية عام 1935، حيث تألق في العديد من الأعمال المسرحية منها "30 يوم في السجن" و"لو كنت حليوة"  و"جان دارك".

كانت بدايته السينمائية، في عام 1939 من خلال في فيلم «بنت الليل» مع عزيزة أمير، كما شارك في كثير من الأفلام التاريخية والدينية ومن أفلامه «العزيمة» و«البؤساء» و«العيش والملح» و«ليلة غرام»، وكان أشهر أدواره، رئيس الدائرة في فيلم «أبو حلموس» مع نجيب الريحانى، والشيخ العز بن عبدالسلام في فيلم «وا إسلاماه» و«العيش والملح» و«حسن ومرقص وكوهين».

سافر عباس فارس إلى بريطانيا لمدة 6 أشهر، وهناك قابل امراة بريطانية أحبها وولع بجمالها وإخلاصها، كما أنها أحبته وبادلته نفس المشاعر، بل وتمنته زوجا وشريكا لحياتها، وعندما طلب منها أن تعتنق الإسلام كشرط لزواجه منها وافقت على الفور وأشهرت إسلامها،  وحين ماتت شريكة عمره التي أنجبت له ابنه جمال فارس، تزوّج شقيقتها التي اعتنقت الإسلام أيضًا، وأنجبت له ابنه الثاني (إسلام) وظلت معه إلى أن رحل.

وكعادة الآباء يحلمون دائما بأن يورثوا مجدهم وشهرتهم لأقرب الناس اليهم، فقد ساعد عباس فارس نجله جمال علي الانخراط في المجال الفني، ودعم للاشتراك في عدة أعمال فنية، إلا أن جمال لم يثبت نجاحه، ولم يلق قبولا وهو ما شعر به منذ أن أقدم على آخر أفلامه (فجر) عام 1955.

التقى جمال بالفنان رشدي أباظة في كواليس أحد الأفلام، وصارت بينهما صداقة قوية وبرغم ابتعاد جمال عن السينما، إلا أن علاقته بالدنجوان لم تنقطع وظل ملازما ولصيقا له في كل تحركاته في مصر وحتى خارجها.

وفي أواخر عام 1960 ارتبط جمال بعلاقة عاطفية مع(باربارا) زوجة أباظة وقتها، وعندما علم الدنجوان بذلك قرر أن يطلقها، وذهب بعد ذلك إلى صديقه جمال، وقال له إنه كان علي علم بكل ما يدور، وأنه قرر أن ينهي الموقف بعقل وحكمة، وانتهى الأمر بزواج جمال من (باربارا) وسافرا معا إلى بريطانيا وعاشا في لندن، حيث أسسا شركة للإعلانات حتى وافته المنية عام 1983.
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