في عيد ميلاده.. اعرف كيف دخل طارق التلمساني التمثيل؟

يحتفل اليوم الفنان ومدير التصوير طارق التلمسانى بعيد ميلاده، حيث أكمل هذا العام الـ 69 سنة.





حصل التلمسانى على ليسانس الألسن عام 1973، كما حصل على ماجستير في العلوم السينمائية من معهد السينما في موسكو.



