AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:11 ص
الجيش الليبي يسقط
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس
Advertisements
قسم الخارجي
أسقط الجيش الليبي، طائرة مسيرة تركية، استهدفت قواته في خلة الفرجان، جنوب العاصمة طرابلس، حسبما نقلت قناة "الحدث" عن مصادرها.

وفي وقت سابق، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إن منصات الدفاع بالقوات المُسلحة العربية الليبية، إنها أسقطت طائرة تركية مسيرة حاولت قصف شاحنات التموين والوقود في بني وليد شمال غربي ليبيا.

وأوضحت أن الطائرة كانت تحاول استهداف شاحنات التموين والوقود لمحاصرة المدن بالمنطقة. 

كما أعلن الجيش الليبي اعتقال عدد من المرتزقة السوريين المواليين لتركيا ممن يقاتلون في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.

من جهتها، تطالب الأمم المتحدة بإنهاء فوري للصراع في البلاد والتركيز على الجهود الإنسانية لمواجهة وباء كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أنباء عن قرب استئناف المحادثات العسكرية الليبية بعد تدمير سفينة تركية

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس.. فيديو

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فى طرابلس

ترشيحاتنا

بسبب نيوتن.. الأعلى للإعلام يحيل رئيس تحرير المصري اليوم للتأديب والواقعة للنائب العام

وزارة الأوقاف تكشف عن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان

قرار نهائى.. فنانة عربية شهيرة تصدم الجمهور وتعلن الاعتزال

اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: 9 أيام متوسط عزل المصابين.. فيديو

صدمة.. منظمة الصحة العالمية تطالب الإتحاد الأوروبي بإيقاف النشاط الرياضي حتى نهاية 2021

تامر أمين ينفعل على الهواء.. العرض خط أحمر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 6 أعراض تنذرك بنقص فيتامين د بالجسم

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم