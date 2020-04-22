الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أسقط الجيش الليبي، طائرة مسيرة تركية، استهدفت قواته في خلة الفرجان ، جنوب العاصمة طرابلس، حسبما نقلت قناة "الحدث" عن مصادرها.





وفي وقت سابق، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إن منصات الدفاع بالقوات المُسلحة العربية الليبية، إنها أسقطت طائرة تركية مسيرة حاولت قصف شاحنات التموين والوقود في بني وليد شمال غربي ليبيا.





وأوضحت أن الطائرة كانت تحاول استهداف شاحنات التموين والوقود لمحاصرة المدن بالمنطقة.





كما أعلن الجيش الليبي اعتقال عدد من المرتزقة السوريين المواليين لتركيا ممن يقاتلون في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.



