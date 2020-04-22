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منوعات

بعد كورونا.. بريطانيا تستعد لكارثة جديدة بحلول الصيف

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بعد أسابيع ليست كثيرة سينتهي فصل الربيع ويبدأ الصيف في معظم أنحاء العالم، مع توقعات استمرار فيروس كورونا في اجتياح العالم وحصد آلاف الأرواح فإن الأمر يزداد تعقيدًا. 
وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بريطانيا قد تشهد أكثر صيف حار قد يمر خلال تاريخها ، حيث ترتفع درجات الحرارة في منتصف اليوم إلى معدلات لم تصل لها من قبل . 

و حسب ما ورد في الصحيفة أن درجة الحرارة في بريطانيا قد تصل في هذا الأسبوع إلى 24 درجة مئوية مما يشير إلى أن معدلات ارتفاع درجات الحرارة في الصيف قد ترتفع للغاية و تتفوق على معدلات عام 2011 ، الذي وصلت الحرارة المرتفعة خلاله في بريطانيا إلى ذروتها . 

يتوقع الخبراء أن الصيف القادم هو الأسوأ في تاريخ بريطانيا و بعض الدول الأوروبية المحيطة و قد يتسبب إرتفاع درجة الحرارة بإصابة المواطنين بالحمى . 
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