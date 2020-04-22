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منوعات

بسبب كورونا.. العثور على 1000 جثة داخل دار مسنين في بريطانيا.. صور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بات فيروس كورونا "كوفيد19" ، يمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين في جميع أنحاء العالم وعلى رأسهم المسنين والأطفال وأصحاب أمراض المناعة. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الحكومة عثرت على 1000 جثة داخل أحد دور الرعاية بالمسنين في بريطانيا ، الأمر الذي أصاب المسعفين بالصدمة الكبري. 

فشلت الحكومة البريطانية في تقديم الرعاية اللازمة لمواطنين الشباب منهم و المسنين، بل الكارثة الأكبر أن المسنين أصبحوا يموتون في سرائرهم في دور الرعاية دون أن يشعر بهم أحد بعد إصابتهم بفيروس كورونا . 

حالة من اليأس والإحباط تصيب الحكومة البريطانية بعد فشل منظمتها الصحية في التعامل مع الأزمة وانهيار كامل لقطاع الصحة داخلها .
بسبب كورونا.. العثور على 1000 جثة داخل دار مسنين في بريطانيا.. صور
بسبب كورونا.. العثور على 1000 جثة داخل دار مسنين في بريطانيا.. صور
بسبب كورونا.. العثور على 1000 جثة داخل دار مسنين في بريطانيا.. صور
بسبب كورونا.. العثور على 1000 جثة داخل دار مسنين في بريطانيا.. صور
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