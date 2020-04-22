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أخبار العالم

أزمة كورونا.. الخطوط القطرية تخفض رواتب بعض الموظفين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:23 ص
الخطوط القطرية تخفض
الخطوط القطرية تخفض رواتب بعض الموظفين
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قسم الخارجي
أعلنت الخطوط الجوية القطرية تخفيض رواتب عدد من الموظفين إلى النصف، وذلك لمدة 3 أشهر على الأقل.

وقالت الشركة القطرية إن رواتب الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض إلى النصف لمدة 3 أشهر على ِالأقل.

وأوضحت أن الإجراء "مؤقت" ومن المتوقع أن يستمر لمدة 3 أشهر ابتداء من ابريل، مشيرة إلى احتمالية تمديده "وفقا للوضع الاقتصادي".

وذكرت الخطوط القطرية أنها ستدفع ذلك الجزء من الرواتب  "في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف".

وتواصل الشركة تسيير رحلات إلى عدد من الوجهات رغم تفشي فيروس كورونا وتكبدها خسائر فادحة جراء تحمل تكاليف إضافية.

وارتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في قطر إلى لى 6533 حالة​​​.
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