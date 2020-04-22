فيفي عبده عن مقلب رامز جلال: كهربني زيادة عن اللزوم وهوديه في داهية.. فيديو

كشفت الفنانة فيفي عبده، كواليس تعرضها لمقلب رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي": "دايما بيتعمل فيا مقالب كتيرة".
وقالت فيفي عبده، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا هودي رامز في داهية وكهربني زيادة عن اللزوم وحسيت إنه بيعذبني في إسرائيل".
وعن برنامجها "خلي بالك من فيفي"، قالت: "قمت بتصوير 60 حلقة نصفها لدولة المغرب والنصف الآخر لمصر، وأول مرة في حياتي أقدم برامج مقالب".
وأضافت فيفي عبده: "أنا حنينة بطبيعتي والفنانين اللي بيتعرضوا للمقلب أصدقائي وبيصعبوا عليا، واصبروا شوية هتشوفوا مفاجآت الحلقات الجاية".
بدأت أولى حلقات برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، المذاع على قناة "إم بي سي مصر".
وحلت الفنانة زينة ضيفة على الفنانة فيفي عبده في أولى حلقات البرنامج، وتعرضت لمقالب فيفي عبده طوال الحلقة.
وبدأ المقلب بصوت فرقعة داخل منزل فيفي عبده، مما أدى إلى توتر زينة وقيامها بالصراخ.
وقامت فيفي عبده، برش ملح على الفنانة زينة وضيوفها بادعاء خوفها من الحسد.
وحاولت فيفي عبده إخافة زينة بجلب أحد العاملين في المنزل مع ادعاء إصابته بتشنج نتيجة جن، مما أدى إلى سقوط زينة على الأرض من شدة الرعب.