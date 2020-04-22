فيفي عبده عن مقلب رامز جلال: كهربني زيادة عن اللزوم وهوديه في داهية.. فيديو

كشفت الفنانة فيفي عبده ، كواليس تعرضها لمقلب رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي": "دايما بيتعمل فيا مقالب كتيرة".





وقالت فيفي عبده، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أ نا هودي رامز في داهية وكهربني زيادة عن اللزوم وحسيت إنه بيعذبني في إسرائيل".





وعن برنامجها "خ لي بالك من فيفي"، قالت: "قمت بتصوير 60 حلقة نصفها لدولة المغرب والنصف الآخر لمصر، وأول مرة في حياتي أقدم برامج مقالب".





وأضافت فيفي عبده: "أنا حنينة بطبيعتي والفنانين اللي بيتعرضوا للمقلب أصدقائي وبيصعبوا عليا، واصبروا شوية هتشوفوا مفاجآت الحلقات الجاية".



