قبل ساعات من استطلاع هلال شهر رمضان.. هاشتاج #رمضان_كريم يتصدر تويتر

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رمضان_كريم تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏سيأتي رمضان قريبًا وستزول هذه الغمه بإذن ﷲ فلا يأتي مع رمضان إلا الخير.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ‎#رمضان_كريم" و "‏رمضان كريم عليكوا وكل سنه وانتم طيبين" و "‏كل سنه وانتوا طيبين و رمضان كريم ع جميع ⁦"





وجاء تعليق آخرون بين "‏‎ان شاء الله يدخل علينا وع كافة الامة الاسلامية بالخير والصحة والعافية ونتمنى من الله العزيز القدير ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعوات وأن يبعد عن وطننا كل سوء وأن يحفظ اهالينا واحبابنا وقواتنا المدافعه عن عاصمتنا وأن يكللهم بالنصر المبين القريب رمضان كريم حبايبي"و" ‏‎#رمضان_كريمربي يعوده علينا بالصحه و العافيه

و يصرف عنا الوباء و البلاء ⁦".





وعلق آخرون" ‏كم هو جميل أن ننتظر أجمل الشهور فاللهم بلغنا رمضان مُكتملين مجموعين اللّهُم سلّمنا لرمضان، وسلّمه لنا، وتسلّمهُ منّا مُتقبّلا وكل عام وانت واسرتك وبلادنا بخير وامن وامان يارب ‎#رمضان_كريم " و" ‏‎الله يسهلها وتتعدل الايام رمضان كريم للجميع".





ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأربعاء على أن يقوم فضيلة مفتي الديار المصرية بإلقاء كلمتة وتحديد بداية شهر رمضان بعد صلاة المغرب.