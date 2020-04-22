أبرز أخبار التوك شو| الصحة تعلن موعد التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.. فريدة عثمان تكشف أسرار الحجر الصحي.. أستاذ جامعي يعلق على فيديوهات الطالبة حنين حسام

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الثلاثاء مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:









تعليق قوي من أحمد موسى على قرارات الأعلى للإعلام بشأن مقال "نيوتن".. فيديو كشف الإعلامي أحمد موسى ما جاء في بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصري اليوم وموقعها الإلكتروني حول سيناء تحت اسم مستعار " نيوتن ".





كشف الإعلامي أحمد موسى، عن قرارات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن موعد امتحانات الثانوية العامة ستكون في موعدها في شهر يونيو.





عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، التي ألقاها اليوم أمام جلسة مجلس النواب، مؤكدا أنه تطرق في كلمته إلى أمور في غاية الأهمية.





قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إنه يحب جمهور النادي الأهلي ولا يسعى لاستفزازهم، مضيفا أنه إذا تم استكمال الدوري وحصل الأهلي على الدرع سنقول لهم مبروك.





قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى مصر عالية جدًا، موضحًا أن هناك أكثر من 1000 من إجمالي المصابين تم شفائهم.





قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر نفذت العديد من المشروعات في مختلف القطاعات والتي ساعدت في قدرة الحكومة في مكافحة آثار جائحة فيروس كورونا وتقليل أضرارها وسلبياتها.





كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، تفاصيل إحالة الطالبة "حنين حسام" إلى التحقيق بسبب واقعة نشر فيديوهات مسيئة على إنستجرام.





قالت فريدة عثمان، بطلة مصر في السباحة، إنها أنهت فترة الحجر الصحي، وعادت إلى منزلها، موضحة أن الدولة اتخذت إجراءات وقائية جيدة منذ لحظة إعلان فيروس كورونا وباء عالميا.





أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي والأكاديمي، لمفتي الديار المصرية، أنه يستشعر عاطفة المسلمين، خاصة المصريين تجاه الصوم والصلاة في المساجد، لكن نحن في ظرف استثنائي، وقد تمت العودة إلى الأطباء، من خلال اجتماع حضره مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، وتحدثنا عن كل شئ يخص الكورونا، مشيرًا إلى أن الفتوى طالما تعلقت بالواقع؛ فيجب العودة اولا إلى أهل الاختصاص، ثم يأتي بعد ذلك الحكم الشرعي.





قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الوزارة معنية بمراجعة احتياجات المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح، مصيفا أن كليات الزراعة في الجامعات المصرية بها جزء بحثي وتعليمي وإنتاجي.





قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر نفذت العديد من المشروعات في مختلف القطاعات والتي ساهمت في قدرة الحكومة على مكافحة آثار جائحة فيروس كورونا وتقليل أضرارها وسلبياتها.





قال الفنان شيكو، إن الإعلامي شريف عامر، بطل في إحدى حلقات مسلسل اللعبة المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

من جهته، قال الإعلامي شريف عامر: "أنا جريت ورا هشام ماجد في الصحراء".





بدأت أولى حلقات برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وحلت الفنانة زينة ضيفة على الفنانة فيفي عبده في أولى حلقات البرنامج، وتعرضت لمقالب فيفي عبده طوال الحلقة.



