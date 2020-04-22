صلاح عبدالله يهنئ الشعب المصري بشهر رمضان المبارك

نشر الفنان القدير صلاح عبدالله صورة جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. حيث يهنئ فيها جموع الشعب المصري بقدوم شهر رمضان المبارك ولكن بطريقته الخاصة عن طريق ابيات بسيطة من الشعر.
وكتب معلقا علي الصورة : ياحبايب إمبارح بقولكوا دلوقتي ربنا يجعلكوا حبايب بُكره ولآخر وقتي وكل عام وأنتم في أفضل صحة وأحسن حال وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى : كل عام وانت بخير يا صاصا يا حبيبي بحبك جدا..ربنا يعطيك الصحه والعافيه وطولة العمر كل سنه وحضرتك طيب وبخير وصحه وسلامه كل سنة وانت طيب وبخير وسعادة وأسرتك الكريمة بكل خير وصحة...رمضان كريم يا عم صلاح جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله أعلن دعمه 50 أسرة فقيرة، و50 أسرة من زملائه الممثلين أصحاب الظروف الصعبة. من جهة أخرى، يعرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" وهو بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي". وتدور أحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.