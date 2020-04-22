صلاح عبدالله يهنئ الشعب المصري بشهر رمضان المبارك

نشر الفنان القدير صلاح عبدالله صورة جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. حيث يهنئ فيها جموع الشعب المصري بقدوم شهر رمضان المبارك ولكن بطريقته الخاصة عن طريق ابيات بسيطة من الشعر.



