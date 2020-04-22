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أصل الحكاية

أنتم اليمين اللي تعين..ما مغزى رسالة وزير الصحة الكويتى للمواطنين؟

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:33 ص
الكويت تواجه فيروس
الكويت تواجه فيروس كورونا
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ميـــس رضــا

تعكف دولة الكويت على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على المواطنين والوافدين من خطر فيروس كورونا المستجد، فيوما عن يوم تتخذ حزمة من الإجراءات المشددة جاء آخرها  تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب انتشار فيروس كورونا إلى نهاية شهر مايو بدلا من 26 أبريل كما كان مقررا من قبل ومد ساعات حظر التجول فى شهر رمضان خمسة عشر ساعة.

وشدد وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية التى أٌقرت من جانب وزارة الصحة ومؤسسات الدولة.

ووجه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح  رسالة إلى المواطنين العائدين من الخارج، وقال فيها: «اليوم يومكم، والكرة في ملعبكم، حتى تنجح التدابير والإجراءات الحكومية، يجب عليكم الالتزام بالتعليمات الصحية دون تهاون».

 

 

وأضاف الشيخ الدكتور باسل الصباح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: « فنحن نراهن على وعيكم وحبكم لوطنكم، وبإذن الله سنكسب، لأنكم اليمين اللي تعين»

من جهتها، أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالجهود المضنية لكل العاملين بوزارة الصحة وعلى رأسهم الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة مرورًا بكل الطواقم الطبية والمسعفين فهم أبطال المعركة، لافتة إلى أنهم يصلون الليل بالنهار من أجل سلامة المواطنين والمقيمن على أرض الكويت.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحكومة الكويتية لم تدخر جهدا فى إتخاذ اللازم حيال الفيروس للقضاء عليه ، وتبقى المسؤولية الأكبر على المواطنين والمقيمين بأرض الكويت بإتباع التعليمات والإجراءات الوقائية وتجنب الزحام والمخالطة ، لافتة إلى أنه إذا إلتزم الجميع ستزول الجائحة عن الكويت قبل أن يأتى العيد ليصبح العيد عيدين الفطر وفرحة الانتصار على كورونا.

وأشارت " الإعلامية الكويتية"، إلى أن كلمة الشيخ الدكتور باسل الصباح "الكرة بملعبكم"ـ تحمل رسالة مهمة للغاية مفاداها أن الخيارات أصبحت فى يد الشعب الكويتى حاليا بمعنى أنه إذا ألتزموا سيزول الفيروس  وإذا لم يلتزموا فسيستمر الحجر وتسوء الأوضاع  لا قدر الله.

ووجهت الرشيد، تحية إجلال وتقدير لكل العاملين فى الصفوف الامامية  لكل العاملين بـ  وزارة الصحة، و الداخلية و الحرس الوطنى والجيش لمساندتهم ووقوفهم فى وجه الفيروس اللعين.

واتخذت الجمعيات التعاونية الكويتية، إجراءات احترازية، لحماية المستهلكين من خطر تفشي كورونا، بسبب التزاحم الذي يسبق ساعات حظر التجوال. كما قامت بتعزيز مخزونها الاستراتيجي، لتلبية الطلبات على المواد الغذائية.

 

فيما أعرب وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن أمله في ظهور علاج لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) اليوم قبل غد لإنهاء الأزمة العالمية، رأى أنه في حال «لم يوجد علاج فليس هناك حل إلا سياسة (مناعة القطيع) التي يجب أن تنظم بعمل كثير من الإجراءات، لتقليل الأعداد (المصابة) حتى الوصول للمناعة الاجتماعية من المرض».

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