لو مسافر بالقطار.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

تنطلق رحلات السكة الحديد، اليوم الأربعاء، فيمن وإلى جميع محافظات مصر، وننشر في هذا التقرير مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.

تضم مواعيد القطارات التي أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيلها، القطارات المكيفة والمميزة، والمختلطة التي تم تسييرها على خطوط الضواحي، المرتبطة بالقاهرة.

القاهرة للمحافظات





قطار مختلط رقم 1205



تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة في الساعة 6:30 وتنتهي المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.





قطار مكيف رقم 903

تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة في تمام الساعة 6:45 وتنتهي المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.





قطار مميز رقم 7

تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة في تمام الساعة 6:55 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.





مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 22 -4-2020 من القاهرة إلى محافظات مصر:





قطار مكيف رقم 905

تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة الساعة 8:00 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.





قطار مكيف رقم 901

تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة الساعة 8:10 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.





موعد قطارات الصعيد:





قطار نوم رقم 86





تبدأ رحلته اليوم الأربعاء في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 18:30، وتنتهي أسوان في تمام الساعة 7:35.





قطار مكيف رقم 980

تبدأ رحلته اليوم الأربعاء في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 7:30، وتنتهي محطته النهائية في الأقصر الساعة 18:30.





قطار مكيف رقم 978

تبدأ رحلته اليوم الأربعاء من القاهرة في تمام الساعة 7:10، وتنتهي محطته النهائية بالأقصر في الساعة 17:20.





قطار مميز رقم 1142

تبدأ رحلته اليوم الأربعاء في القيام من القاهرة في تمام الساعة 16:30، وتنتهي في محطة الواسطى في تمام الساعة 18:25.

