جنش يشعل السوشيال ميديا بصورة مع أولاده.. شاهد

شارك حارس مرمي نادي الزمالك محمود جنش جمهوره بمجموعة من الصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر جنش بالصورة وهو يلاعب أطفال خلال قضائه فترة الحجر الصحي بالمنزل بعد وقف النشاط الكروي داخل مصر.





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " منور يا عمنا" و"كابتن مصر" و"ربنا يخليهولك ويباركلك فيهم" و"كل سنة وانتم طيبين".





يذكر أن الدوري المصري يشهد حالة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي على اثرو أقر اتحاد الكرة وقف النشاط الرياضي في البلاد لحياة السيطرة على الوباء.



