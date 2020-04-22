AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قناة تركية: كاريوس فسخ تعاقده مع بشكتاش.. وسيعود إلى ليفربول

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:05 ص
لويس كاريوس
لويس كاريوس
Advertisements
محمد رشاد
أكدت تقارير تركية أن حارس المرمى، لويس كاريوس، فسخ تعاقده مع نادي بشكتاش حيث سيعود من جديد إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وكان الحارس الألماني قد انضم إلى بشكتاش قادمًا من ليفربول في صيف 2018، على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأكد نادي بشكتاش، أمس، أن كاريوس لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل المطالبة بحصوله على راتبه المتأخر.

وحسب قناة "ntv" التلفزيونية التركية، فإن العلاقة بين كاريوس وبشكتاش قد انتهت في الوقت الحالي بالفعل.

وأفادت أن كاريوس فسخ تعاقده من جانب واحد بعد أن رفض خطة دفع المستحقات المالية التي وضعتها إدارة بشكتاش، حيث إنه يطالب بالحصول على 1.6 مليون يورو.

وأشارت إلى أن كاريوس استغل حقه في إنهاء عقده مع بشكتاش من طرف واحد.

وأوضحت أن تلك الخطوة تعني عودة كاريوس على الفور إلى ليفربول، على أن يحصل على مستحقاته لدى بشكتاش عن طريق الفيفا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول وأخطاء الحراس.. سيناريو لا ينتهي بمرور الزمن

حارس ليفربول يقترب من الرحيل عن الريدز.. تفاصيل

بشكتاش يطلب تمديد إعارة النني بشرط غريب.. تفاصيل

بوجبا يرفض توجيه طعنة لـ مانشستر يونايتد

محمد النني يضع شرطا للموافقة على البقاء مع بشكتاش

حارس مرمى ليفربول: تلقيت تهديدات بالقتل بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

ترشيحاتنا

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ S-Class الجديدة على حلبة نوربورجرينج .. صور

رياح محملة بالأتربة ودرجات حرارة فوق المعدل الطبيعي.. حالة الطقس اليوم

شرب الشاي الساخن.. مصابة بـ كورونا تكشف عن عادتين ساهمتا في قرب شفائها

أبرز أخبار التوك شو| الصحة تعلن موعد التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.. فريدة عثمان تكشف أسرار الحجر الصحي.. أستاذ جامعي يعلق على فيديوهات الطالبة حنين حسام

في رمضان.. ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات أثناء الإفطار.. نصائح لـ مرضى السكر والضغط والحوامل في الصيام

خبير لوائح يكشف موقف النقاز عقب لجوء النادي لمحكمة الكاس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 20 صورة لـ فيفي عبده

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ S-Class الجديدة على حلبة نوربورجرينج .. صور