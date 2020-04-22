قناة تركية: كاريوس فسخ تعاقده مع بشكتاش.. وسيعود إلى ليفربول

أكدت تقارير تركية أن حارس المرمى، لويس كاريوس، فسخ تعاقده مع نادي بشكتاش حيث سيعود من جديد إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.





وكان الحارس الألماني قد انضم إلى بشكتاش قادمًا من ليفربول في صيف 2018، على سبيل الإعارة لمدة موسمين.





وأكد نادي بشكتاش، أمس، أن كاريوس لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل المطالبة بحصوله على راتبه المتأخر.





وحسب قناة "ntv" التلفزيونية التركية، فإن العلاقة بين كاريوس وبشكتاش قد انتهت في الوقت الحالي بالفعل.





وأفادت أن كاريوس فسخ تعاقده من جانب واحد بعد أن رفض خطة دفع المستحقات المالية التي وضعتها إدارة بشكتاش، حيث إنه يطالب بالحصول على 1.6 مليون يورو.





وأشارت إلى أن كاريوس استغل حقه في إنهاء عقده مع بشكتاش من طرف واحد.





وأوضحت أن تلك الخطوة تعني عودة كاريوس على الفور إلى ليفربول، على أن يحصل على مستحقاته لدى بشكتاش عن طريق الفيفا.