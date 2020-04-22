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سيارات

خطورة القيادة أثناء إصابتك بنزلات البرد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:44 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تزداد نسب الاصابة بنزلات برد خلال هذه الفترة من كل عام، وهى تغير الفصول، وبالتالى يتناول المصاب لنوعية خاصة من العقاقير التى تزيل آلام البرد وتؤثر أيضا على القدرة فى التركيز .

وبناء على ما سبق، فان القيادة اثناء تعرضك لنزلة برد يعرض حياتك ان ومن معك الى الخطر ، وهذا ما حذرت منه الهيئة الألمانية للفحص الفني من قيادة السيارة حال إصابة قائد السائق بنزلة برد أو إنفلونزا، وذلك لتجنب خطر وقوع حوادث السير.

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وأوضحت الهيئة أنه خلال العطس يغلق قائد السيارة عينيه بشكل لا إرادي لمدة ثانية واحدة تقريبا، وهذا يعني قيادة السيارة لمسافة 14 مترا تقريبا دون رؤية الطريق، وهذا يزيد خطر وقوع حادث.

كما أشارت الهيئة إلى خطورة تناول أدوية علاج نزلة البرد والإنفلونزا قبل القيادة، حيث إنها تقلل القدرة على القيادة، وذلك نتيجة آثارها الجانبية المتمثلة في الدوار والتعب واضطرابات الرؤية وتأخر ردة الفعل التي تبطئ بشكل كبير التركيز في القيادة، ما يرفع خطر وقوع حادث أيضًا.

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