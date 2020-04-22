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أخبار العالم

إصابة 700 بحار.. ما مصير طاقم حاملة الطائرات الأمريكية الموبوءة بـ كورونا؟

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:42 ص
إصابة ما يزيد عن
إصابة ما يزيد عن 700 من حاملة الطائرات ثيودور روزفلت بكورونا
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رحيم يسري
أصيب ما يزيد على 700 من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس  ثيودور روزفلت" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث نقل 9 منهم إلى المستشفى بعد معاناة من أعراض الوباء.

وأعلنت البحرية الأمريكية إجراء فحوصات كورونا لنحو 94% من طاقم الحاملة، موضحة أن النتائج أثبتت إصابة 710 بحارة بالفيروس، بينما توفي بحارا واحدا جراء إصابته بالعدوى.

واستقرت الحاملة نهاية مارس في جزيرة جوام،  حيث تم إجلاء آلاف البحارة من السفينة وإخضاعهم للحجر الصحي منذ أكثر من 3 أسابيع.

إضافة إلى ذلك، أنشأت القوات الجوية مستشفى ميداني في جوام للمساعدة في استىقبال وعلاج الكم الهائل من مصابين كورونا من أفراد البحرية.

كما تسببت فضيحة حاملة الطائرات الأمريكية في إعفاء قائدها، عقب تسريب رسالة منه إلى قادة البحرية يطالبهم فيها بالتحرك الفوري لإنقاذ البحارة بعد تفشي وباء كورونا بينهم، مؤكدا أن البحارة "لا يحتاجون إلى الموت"

ومن المقرر أن تحسم البحرية الأمريكية مصير القبطان بريت كروزير يوم الأربعاء، حيث خلص تقرير وزير البحرية بالوكالة إلى أن القائد غير جدير بالثقة ولا يصلح لقيادة السفينة، وذلك عقب نشر رسالته في وسائل الإعلام.

ويحدد التحقيق الذي تجريه الوزارة مصير النقيب بريت، فإذا اتفق التحقيق مع قرار وزير البحرية المستقيل توماس مودلي، سيتم إعفاء القبطان نهائيا.

وتبحث السلطات في كيفية تسريب الرسالة الموجهة لكبار قادة البحرية إلى وسائل الإعلام وما اذا كان القبطان أخطأ في ذلك. إلا أن الوزير الذي أقال النقيب بريت اضطر للاستقالة عقب وصفه قائد السفينة بـ"الساذج والغبي".

بدوره، يقول وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر إنه لا يستبعد إعادة القبطان مرة أخرى لمنصبه بناء على نتائج التحقيق.

ويبلغ عدد أفراد طاقم الحاملة ما يزيد عن 4845، نقل معظمهم للفنادق في جوام أو أماكن أخرى مخصصة ليخضعوا للحجر الصحي.

في السياق ذاته، بدأت القوات البحرية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها يوم دراسة مكثفة وتحقيقا موسعا بالاستعانة بطاقم السفينة في محاولة لفهم كيفية انتشار الفيروس على الحاملة بشكل أفضل. 
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