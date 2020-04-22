مصرع مصري في حادث بالكويت

لقي مواطن مصري مصرعه في الكويت إصر حادث مروري، حيث تعرض لعملية دهس، بأن صدمته سيارة ولاذ قائدها بالفرار على طريق الجهراء.





وانتقلت الداخلية الكويتية لمكان الحادث عقب تلقي بلاغ عن حادث دهس وإصابة، وعند وصول رجال المرور والمسعفين، اتضح أن الضحية هو مواطن مصري، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.





وذكرت الصحيفة أن المصري تعرض لإصابات بالغة، بينما تمكن الجاني من الهرب بسيارته.





ونقلت عن مصدر أمني قوله إنه تمت محاولة لإسعاف المصاب لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.



