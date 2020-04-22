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سيارات

فيديو جديد للسيارة جينيسيسG80 2021 الجديدة كليًا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت مؤخرا شركة جينيسيس عن سياراتها السيدان الفاخرة موديل 2021 G80 ، ويبدو أنها تحسن كبير عن الجيل السابق. هذا واضح بشكل خاص مع كل من التصميمات الخارجية والداخلية الجديدة.

 

وتتميز G80 الجديدة بلغة التصميم الخاصة بالعلامة التجارية "Athletic Elegance"، وتتميز بمصابيح أمامية مزدوجة البطانة وشبكة بارزة مميزة بالكروم. كما يشرح الفيديو أدناه أن هناك أيضًا خط شخصية مهم يمتد على جانبي سيارة السيدان. في الخلف، توجد مصابيح خلفية مزدوجة الخطوط تحاكي بشكل وثيق شكل المصابيح الأمامية.

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بينما يركز النصف الأول من الفيديو التفصيلي على المظهر الخارجي الجديد، نعتقد أن النصف الثاني أكثر أهمية لأنه يشرح الجزء الداخلي المحسّن بشكل جذري. من بين الميزات الداخلية الرئيسية شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة مزودة بتقنية ثلاثية الأبعاد خالية من النظارات ونظام ترفيهي عريض مقاس 14.5 بوصة يدعم Android Auto و Apple CarPlay.

 

تتوفر أيضًا مجموعة من تجهيزات الأمان بشكل قياسي مع السيارة. وهذا يشمل ما لا يقل عن 10 وسائد هوائية، ونظام المساعدة على الركن الذكي عن بعد، ونظام تسجيل الفيديو بالسيارة، ونظام المساعدة على القيادة على الطريق السريع 2، والتحذير من انتباه السائق.

 

في كوريا، ستتوفر جينيسيس G80 2021 بمحرك توربو ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.2 لتر بقوة 207 أحصنة، بالإضافة لمحرك بنزين توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 300 حصان، أما المحرك الأقوى فهو V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لترات بقوة 375 حصان.

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