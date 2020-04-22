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أخبار البلد

#رمضانك_بيحلو_ب يتصدر تويتر تزامنا مع قرب حلوله

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر #رمضانك_بيحلو_ب موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

تصدر الهاشتاج قائمه الاكثر تداولا عبر تويتر.

جاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى: ‏‎#رمضانك_بيحلو_ب الترويح.. ‏بالترويج ولما الناس بعد الترويح موائد الرحمن انا معتقد انوا من غير ده مش هيكون لرمضان والعيد الصغير اي طعم أو فرحه في القلب ندعي انا ربنا يرفع البلاء.. ‏رمضان تراويح رمضان مساجد رمضان عباده رمضان الطمأنينة من الاخر كده رمضان بيجيب راحة نفسية.

و علق اخرون  بلمه العيله و الصحاب ..‏باللمه الحلوة ..فطار اول يوم مع العيله ..لهفتنا ع اول صلاة تراويح ..صلاة الفجر جماعه مع اسرتنا كل يوم ..قراءه القران بصفه مستمرة كل يوم ..الدعاء الدائم. ..سماع التواشيح.

و اضاف اخرون  ‏ التراويح وقراءة القرآن والقيام وروحنيات رمضان وده اهم حاجة طبعا..اعلانات رمضان اللي بتبقا ذكريات وحاجات تخليك تفرح وتحس بالحنين لما تشوفها بعد رمضان..رمضان مليان حاجات كتيرة حلوة أبسط حاجة فيها تخليك فرحان.

ومن المقرر أن يتم إستطلاع هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأربعاء على أن يقوم فضيلة مفتي الديار المصرية بإلقاء كلمتة وتحديد بداية شهر رمضان بعد صلاة المغرب.
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