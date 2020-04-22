هتعدى والله العظيم.. نائب مدير مستشفي النجيلة للعزل يعلن إصابته بفيروس كورونا.. شاهد





وكتب الدكتور محمد علام عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: " صباح الخير عليكم وكل ايامكم بخير ناس كتير انتقدت ان الفتره اللي فاتت وقت كتير بقضيه علي فيس في بوستات توعيه وردود على الناس وبتسأل امال فين شغلك ومضيع وقتك".





وأضاف نائب مدير مستشفي النجيله "للاسف في حاجة مكنتش حابب اتكلم فيها دلوقت عشان مبقاش سبب ذعر وقلق للناس اللي بطمنهم باستمرار ولانها حاجه متوقعه لكل طبيب وكل لما الفتره تطول فرصه حدوثها بتزيد لكن فى ناس ظلمانى ولازم اوضحلهم حاجه مهمه وانا مش زعلان منهم على فكره بس الحمد لله اتشخصت كوفيد ١٩ ايجابي من يوم ٦-٤ انا كنت عارف من اول يوم انى معرض لكده وراضي ده شغلى وانا مش زعلان ولا كنت خايف والحمد لله هتكمل على خير وحالتى اتحسنت كتيير وان شاء الله قريب اتحول سلبى واروح".





وأوضح قائلا" دي الحقيقه اللي كنت مخبيها باختيارى انا اللى طلبت محدش يعرف عشان اهلي ميقلقوش اللي بيعدو الايام وهما عارفين اللي انا فيه واسف انى اتاخرت كل ده محبتش اعرفهم غير لما اكون بقيت كويس واسف للناس اللي بطمنها باستمرار انى مقلتلكمش بس ان شاء الله هتعدي التزموا باللى بننصح بيه اللى حصل ده وارد لاي طبيب ولا يلام عليه احد نهائيا ومش معرض ليه اى واحد ملتزم فى بيته او فى الشارع ده بسبب اجراءات طبييه معينه وكلنا عارفين الخطر اللى احنا فيه وراضيين وده حسابه عند ربنا مش عاوزين حساب من بشر فيه ده واجبنا اولا واخيرا وشرف ما بعده شرف لكل طبيب".





واضاف:" بشكر كل زميل ليا دكتور او تمريض او عامل وقف جمبي في الظروف دى عمرى مهنسالكم اللى عملتوه وبشكر كل واحد كتب كلمه حلوه فى حقى على البوستات انا اسف كنت بستغلكم انى اخد منكم طاقه ايجابيه اعدى بيها الفتره دي والحمد لله كلامكم كان ليه مفعول سحر الدعم النفسي شئ رائع".





وتابع محمد علام قائلا :" المرض حقيقى واعراضه حقيقيه والناس بتخف حقيقى رجاءا ركزوا فى اللى تقدروا تعملوه وهتعدى والله العظيم بتعدى لو التزمنا مرحله الخطر عندى عدت وانا دلوقت فى مرحله الشفاء التام وان شاء الله ايام واروح بيتى اجازه صغيره وهتبدآ الخناقه مع زوجتى واهلى علشان ارجع تانى ".





وأنهى حديثه قائلا:" توضيح مهم جدا جدا دى مش بطوله ده شغلى وواجبى والله العظيم فى دكاتره وتمريض وناس كتيير فى الصحه فى الخطر ده من اول يوم واصابوا اللى حصل وارد بنسبه بسيطه فى العالم كله وحصل لكل اطباء العالم عادى وكل دكاتره مصر ومقدمى الخدمة الصحيه مكملين ويقدروا بيكم يعدوا البلد من المحنه دى".





أعلن الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفي النجيلة للعزل الصحي لحالات فيروس كورونا إصابته بالفيروس بداية من الشهر الجاري.