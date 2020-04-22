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فن

نوال الزغبى عن كورونا : هذا الوباء يجعلك تشعر أن العالم ينهار

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:23 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
علقت الفنانة نوال الزغبى على أزمة فيروس كورونا من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر 
وقالت الزغبى من خلال تغريدتها : " هذه الفوضى و هذا الوباء يمكن أن يجعلك تشعر وكأن العالم ينهار ، لكن هناك ملايين من الأعمال الطيبة الصغيرة التي لا تزال تمسك به وتمنعه من هذا الانهيار".

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة نوال الزغبى، نصائح لمتابعيها لكيفية قضاء وقتهم خلال العزل المنزلى، مشددة على ضرورة ممارسة الرياضة، للحفاظ على لياقتهم البدنية.


وقالت نوال فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على تويتر: "ليس من المهم أنى لا أستطيع الذهاب للجيم، ابق لائق والتزم بحياة صحية، خلال فترة الحجر الصحى، ابق بالمنزل ومارس التمارين الرياضية".


وفى سياق آخر كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، عن تفاصيل الحجر المنزلى، بسبب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، الذى ضرب العالم حاليًا، حيث تقضى الوقت مع صديقتها وأولادها، بالإضافة إلى إنهاء بعض الأمور في عملها، فضلا عن الطبيخ والراحة التي تقضيها مع عائلتها.



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