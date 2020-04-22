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فن

أحمد داوود يروج لمسلسل لعبة النسيان.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان احمد داوود البوستر الرسمى لمسلسل " لعبة النسيان" والذى يخوض من خلاله المارثون الرمضانى 2020، من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وعلق داوود على البوستر: " رمضان 2020 .. وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا كلنا يارب "


مُسلسل "لعبة النسيان" تدور أحداثه حول "رقية" التي تتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها "يحيي" ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير والكثير المفاجآت الغير متوقعة..


يُشارك في بطولة "لعبة النسيان" مع دينا الشربينى نُخبة من النجوم منهم احمد داوود، ومحمود قابيل، ورجاء الجداوي، وإنجي المُقدم، وآخرين.

والمُسلسل تأليف تامر حبيب، ومن إخراج هاني خليفة قبل أن يعتذر ويحل محله وحدتي تصوير مع أحمد شفيق وتامر عشري.

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