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أخبار البلد

عناصر الإخوان الإرهابية يفبركون صورة وينسبونها لـ صدى البلد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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صدى البلد
كعادتهم دائمًا، قامت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بفبركة صورة على تويتر مسيئة ونسبوها لموقع "صدى البلد".

يأتي ذلك في إطار محاولاتهم المستمرة والبائسة لشغل الرأي العام وفبركة صور غير حقيقية، وهي ليست المرة الأولى التي تحدث لكافة المواقع التي تكشف حقيقتهم.

واستخدام الإخوان أذرعتهم الإعلامية في تركيا وقطر لنشر هذه الصورة على وسائل التواصل لكن معظم التعليقات جاءت ضدهم نظرا لمعرفة القراء توجه "صدى البلد" الداعم للدولة المصرية بكافة مؤسساته وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن سياسة صدى البلد في فضح جرائم جماعة الإخوان الإرهابية. 

ويؤكد موقع "صدى البلد" استمراره في فضح جرائم الإخوان الإرهابية ولن تثنيه هذه الأفعال الصغيرة والمعروفة للجميع عن وقف مسيرتنا صوب دعم الدولة وكشف جرائم الإخوان.
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