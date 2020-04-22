تعرف على أحدث معلومات عن فورد موستنج الخارقة.. بالفيديو

ذكرت إحدى مواقع السيارات العالمية تقرير يتوقع قودم السيارة فورد موستنج الجديدة الكهربائية خلال عام 2022، وأن السيارة العضلات من الجيل الجديد ستبني على نجاح النموذج الحالي الذي كان الكوبيه الرياضية الأكثر مبيعًا على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت هناك محادثات حول نسخة هجينة محتملة، ويبدو أن شركة ديربورن لصناعة السيارات قررت تقديم مثل هذا النموذج. يجب أن تحصل على محرك V8 متصل بنظام هجين، مع محركين كهربائيين صغيرين.

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ومن المعروف أن الحزام الثماني يعمل على تشغيل العجلات الخلفية، ولكن يمكن توجيه الطاقة الكهربائية المضافة إلى المحور الأمامي، حيث تدخل عندما تفقد الإطارات الخلفية الجر.

في ظل ظروف معينة، عندما لا تحتاج سيارة موستنج الجديدة إلى القوة الكاملة لمحرك V8، يمكن إيقاف تشغيل ICE بالكامل لفترات قصيرة من الزمن. يُفهم أن طريقة عمل مجموعة نقل الحركة مماثلة لإكسبلورر هايبرد الجديدة. وهذا ليس من قبيل المصادفة، نظرًا لأن السيارة العضلية الجديدة قد تستند إلى نفس بنية النظام الأساسي، CD6، والتي يتم استخدامها أيضًا في لينكولن أفييتور.

من غير المعروف ما إذا كانت فورد ستستمر في تقديم محرك V8 يعمل على البنزين فقط، على الرغم من ذلك، لا تتوقع رؤيته في أوروبا، بسبب لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة. مستقبل القدر الأربعة غير معروف أيضًا. في ملاحظة أكثر إيجابية، ستعيش المتغيرات الكوبيه والمتحولة، في إصدارات محرك الأقراص الأيسر والأيمن.

في قسم التصميم، لا ينبغي أن يكون تغييرًا كبيرًا على موستنج الحالية، التي دخلت الإنتاج في عام 2014 (على عكس العروض الأكثر تقدمًا لمفهوم موستنج GT من قبل مصمم السيارات مينغ دي نجوين في الصورة هنا). يعتقد أن فورد تركز على لغة التصميم التطورية والداخلية التي تركز على السائق أكثر من موستنج Mach-E. يجب أن تكون مساحة المقصورة هي نفسها إلى حد كبير ومن المتوقع الاحتفاظ بالمقاعد الخلفية، وهي ضيقة للغاية للبالغين.