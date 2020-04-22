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أخبار العالم

بعد انهيار الإثنين.. خام برنت يهبط بنحو 7%

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:28 ص
هبوط خام برنت 7%
هبوط خام برنت 7% وانخفاض سعره إلى ما دون 18 دولارا للبرميل
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قسم الخارجي
تراجع سعر خام برنت بأكثر من 7% وانخفض إلى ما دون 18 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وسجل سعر نفط برنت في نهاية  تعاملات الثلاثاء،  19.33 دولار للبرميل، بتراجع أكثر من  24.4%.

بينما أغلق  سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم مايو عند 10.01 دولار.

وكان خام غرب تكساس أغلق في نيويورك ، الاثنين، بعد انهيار تاريخي عند سالب  37,63 دولار، وسط تفشي أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وفي سياق آخر، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو أن انهيار أسعار النفط سيكون أمرًا مؤقتًا.

وأفادت وكالة "رويترز"، أن الخام الأمريكي حقق أكبر كمية تداول لعقود آجلة في التاريخ بأكثر من مليوني عقد.
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