بعد انهيار الإثنين.. خام برنت يهبط بنحو 7%

تراجع سعر خام برنت بأكثر من 7% وانخفض إلى ما دون 18 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وسجل سعر نفط برنت في نهاية تعاملات الثلاثاء، 19.33 دولار للبرميل، بتراجع أكثر من 24.4%.





بينما أغلق سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم مايو عند 10.01 دولار.





وكان خام غرب تكساس أغلق في نيويورك ، الاثنين، بعد انهيار تاريخي عند سالب 37,63 دولار، وسط تفشي أزمة فيروس كورونا في البلاد.





وفي سياق آخر، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو أن انهيار أسعار النفط سيكون أمرًا مؤقتًا.



