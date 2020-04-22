أخبار العلوم والتكنولوجيا | إطلاق التحديث الجديد من GTA.. مفاجآت غير متوقعة في iPhone 12

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:



إطلاق التحديث الجديد من GTA فى هذا التوقيت تعتبر لعبة GTA من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة والتى تحظى بإعجاب الملايين حول العالم، لما تقدمه من مغامرات وإثارة وتشويق للمستخدمين، حيث تجمع اللعبة بين قيادة السيارات والمغامرات والمطاردة .





أطلقت شركة هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم تحديثًا لكاميرا أجهزة P40 و P40 Pro في الصين، والذي يحتوى على وضعية تصوير جديدة تدعى AI 50MP، ومن المنتظر أن يتم إطلاقه لباقي المستخدمين حول العالم.





واتساب يطلق ملصقات مصورة مع منظمة الصحة العالمية للوقاية من كورونا.. شاهد أطلق تطبيق واتسآب WhatsApp مجموعة من الملصقات الجديدة، لمساعدة المستخدمين على تذكر إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.





كشف مسئول في شركة سامسونج الكورية الجنوبية أن الشركة تعمل عل تصنيع مستشعر كاميرا بقدرة 600 ميجابيكسل، يستطيع التفوق على العين البشرية.





كشف موقع Android Authority أن شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق جهازين لابتوب يحتويان على تقنيات عالية للغاية، حيث ستقوم بطرحهما في شهر مايو القادم، وهما Surface Book 3 و Surface Go 2.





مؤخرا أعلنتا شركتا جوجل وآبل إطلاقهما تطبيقا للكشف عن فيروس كرونا على الهواتف المحمولة، يعتمد على تقنية Bluetooth، ويقوم على تعقب مواقع المستخدمين وقربهم من الآخرين، بحيث يتم كشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين تم الاختلاط معهم و بالتالى تحديد أماكنهم.





بسعر مغري وإمكانيات كببرة .. أوبو تطلق هاتف Oppo A52 في الأسواق خلال أيام كشف موقع GSMArena عن تسريبات جديدة لهاتف Oppo A52 ، الذى أطلقته شركة أوبو الصينية رسميا، أمس في الصين، ومن المتوقع أن تتوسع الشركة في إطلاقه بالأسواق العالمية خلال أيام قليلة.





مفاجآت غير متوقعة في هواتف iPhone 12 الجديدة.. تعرف عليها.. صور كشف محلل آبل والمسرب الشهير جون بروسر Jon Prosser عن مفاجأت كبيرة لسلسلة هواتف آيفون 12 القادمة، وتعتبر التسريبات صدمة كبيرة لمنتظرى هواتف السلسلة الجديدة iPhone 12 .





يمكنك من القيام بالبث المباشر لجميع الألعاب.. تعرف على تطبيق فيسبوك المجاني أطلقت شركة فيسبوك، تطبيق ألعاب للهواتف المحمولة، يتضمن الألعاب العادية البسيطة بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية الثقيلة، تنافس به Twitch ويوتيوب.





بعد استقالته لأسباب صحية.. هل تتكتم الصين على إصابة مسئول كبير في شركة أوبو OPPO بـ كورونا أعلنت شركة أوبو الصينية، استقالة برايان شين Brian Shen مسئول التسويق العالمى بالشركة، لأسباب صحية، وفي الوقت الذى يضرب فيه فيروس كورونا العالم بقوة حاصدا مئات الآلاف من الأرواح، لا يزال من غير المعروف ما إذا كان المدير التسويقى العالمى لخامس أكبر شركة مصنعة للهواتف في العالم، مصابا بفيروس كورنا أم لا.





سامسونج تستعد لطرح نسخة الـ 5G من هاتف Samsung Galaxy Z Flip كشفت مصادر من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهوافت الذكية فى العالم، عن اقترابها من إطلاق نسخة الـ 5G من هاتفها الرائد Samsung Galaxy Z Flip بسعة 256 جيجابايت، الذى يدعم تقنية إتصال الجيل الخامس الأسرع فى إستقبال وإرسال البيانات.



