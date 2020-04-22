AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا | إطلاق التحديث الجديد من GTA.. مفاجآت غير متوقعة في iPhone 12

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:01 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية: 

تعتبر لعبة GTA من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة والتى تحظى بإعجاب الملايين حول العالم، لما تقدمه من مغامرات وإثارة وتشويق للمستخدمين، حيث تجمع اللعبة بين قيادة السيارات والمغامرات والمطاردة .

أطلقت شركة هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم تحديثًا لكاميرا أجهزة P40 و P40 Pro في الصين، والذي يحتوى على وضعية تصوير جديدة تدعى AI 50MP، ومن المنتظر أن يتم إطلاقه لباقي المستخدمين حول العالم.

أطلق تطبيق واتسآب WhatsApp مجموعة من الملصقات الجديدة، لمساعدة المستخدمين على تذكر إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. 

كشف مسئول في شركة سامسونج الكورية الجنوبية أن الشركة تعمل عل تصنيع مستشعر كاميرا بقدرة 600 ميجابيكسل، يستطيع التفوق على العين البشرية. 

كشف موقع  Android Authority أن شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق جهازين لابتوب  يحتويان على تقنيات عالية للغاية، حيث ستقوم بطرحهما في شهر مايو القادم، وهما  Surface Book 3 و Surface Go 2.

مؤخرا أعلنتا شركتا جوجل وآبل إطلاقهما تطبيقا للكشف عن فيروس كرونا على الهواتف المحمولة، يعتمد على تقنية Bluetooth، ويقوم على تعقب مواقع المستخدمين وقربهم من الآخرين، بحيث يتم كشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين تم الاختلاط معهم و بالتالى تحديد أماكنهم.

كشف موقع GSMArena عن تسريبات جديدة لهاتف Oppo A52 ، الذى أطلقته شركة أوبو الصينية رسميا، أمس في الصين، ومن المتوقع أن تتوسع الشركة في إطلاقه بالأسواق العالمية خلال أيام قليلة. 

كشف محلل آبل والمسرب الشهير جون بروسر Jon Prosser عن مفاجأت كبيرة لسلسلة هواتف آيفون 12 القادمة، وتعتبر التسريبات صدمة كبيرة لمنتظرى هواتف السلسلة الجديدة  iPhone 12 . 

أطلقت شركة فيسبوك، تطبيق ألعاب للهواتف المحمولة، يتضمن الألعاب العادية البسيطة بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية الثقيلة، تنافس به Twitch ويوتيوب. 

أعلنت شركة أوبو الصينية، استقالة برايان شين  Brian Shen مسئول التسويق العالمى بالشركة، لأسباب صحية، وفي الوقت الذى يضرب فيه فيروس كورونا العالم بقوة حاصدا مئات الآلاف من الأرواح، لا يزال من غير المعروف ما إذا كان المدير التسويقى العالمى لخامس أكبر شركة مصنعة للهواتف في العالم، مصابا بفيروس كورنا أم لا. 

كشفت مصادر من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهوافت الذكية فى العالم، عن اقترابها من إطلاق نسخة الـ 5G من هاتفها الرائد Samsung Galaxy Z Flip بسعة 256 جيجابايت، الذى يدعم تقنية إتصال الجيل الخامس الأسرع فى إستقبال وإرسال البيانات.

يبحث دومًا عشاق هواتف أندرويد القوية عن اقتناء أحد إصدارات سلسلة النوت الشهيرة من سامسونج الكورية العريقة، لما تقدمه من أداء قوي ومواصفات جبارة بالإضافة لقلمها الأسطوري الذى يقوم بالعديد من المهمات فى لمح البصر، ولكن العيب الوحيد فى هئه الهواتف هو إرتفاع سعرها بشكل ملحوظ، إلا أنه يمكنك إقتناء  Samsung Galaxy Note9 بنصف سعره تقريبًا.

لا يتوقف تطبيق الرسائل واتساب WhatsApp عن تحسين وتطوير خصائصه وأدواته طوال الوقت، ومنذ أيام حصل تطبيق واتساب على ميزة جديدة أخرى ولكن أكثر أهمية من أى ميزة حصل عليها من قبل. 

ظهرت تسريبات كثيرة خلال الفترة الأخيرة  تتحدث عن أحدث نظام تشغيل قادم من شركة آبل، وهو نظام تشغيل iOS 14 ، وقامت شركة آبل بدعوة مجموعة من المطورين لحضور مؤتمر WWDC الذى سيتم عقده على الإنترنت فى شهر يونيو القادم، وذلك بسبب تفشلى فيروس كورونا. 

اذا كنت من عشاق هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم، خاصةً بالحجم الصغير الذى يقدم لك الأداء المثالى وفى نفس الوقت بحجم كف يدك، فهذا العرض لك حيث يمكنك الحصول على آيفون 7 بسعر قليل جدًا عن سعره الأصلى المبالغ فيه من شركة آبل الأمريكية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تحظر إعلانات الكمامات الطبية.. اشتري iphone 7 بـ 2300 جنيه

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. آبل تؤجل إصدار iphone 9..فيس بوك تختبر ميزة جديدة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاومي تطرح Redmi Note 9 Pro Max.. اشتري iphone 7 جديد بـ 2400 جنيه

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أبل تعلن عن آيباد برو.. سامسونج تطلق Galaxy M21

أخبار العلوم والتكنولوجيا..تطبيق يحمي أطفالك..مفاجأة من واتساب

أخبار العلوم والتكنولوجيا..اشتري آيفون 7 بـ 2500 جنيه..مفاجأة لأصحاب هواتف سامسونج

ترشيحاتنا

عمرو بركات: الأهلي أدخلني في صفقة ياسر إبراهيم بطريقة غير لائقة.. فيديو

أستاذ فيروسات: العالم يشهد ارتفاع معدلات التعافي من فيروس كورونا.. فيديو

5 تسليمات فقط.. الملك سلمان يسمح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

فى 30 ثانية .. تخلصى من رائحة الفم الكريهة

خبير لوائح يكشف موقف النقاز عقب لجوء النادي لمحكمة الكاس

مصرع مصري في حادث بالكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 20 صورة لـ فيفي عبده

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ S-Class الجديدة على حلبة نوربورجرينج .. صور